Z avtom zbila kolesarja in ju hudo poškodovala

V ponedeljek nekaj pred 17.30 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči med Kapelami in Globokim (PP Brežice). »Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 39-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčil v 62-letnega kolesarja, ta pa je padel in obležal na cesti. Huje poškodovanega so ga reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico,« poroča PU Novo mesto. Kolesar je uporabljal zaščitno čelado, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,57 miligrama alkohola. Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pol ure kasneje so policiste poklicali še zaradi nesreče na lokalni cesti med Kostanjevico na Krki in Oštrcem. »Opravili so ogled in ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila iz Hrvaške vozil v smeri proti Oštrcu. Ob zavijanju levo je odvzel prednost 59-letnemu kolesarju, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Kolesar je po trčenju padel in se hudo poškodoval. Policisti bodo zoper povzročitelja nesreče podali kazensko ovadbo.«