Z avtom vzvratno zapeljal na cesto in prekrižal pot motoristu: hudo je poškodovan

V četrtek malo pred 15. uro se je v Kopru na Kraljevi ulici zgodila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje telesno poškodovana.

Policisti so ugotovili, da je 42-letni voznik osebnega avtomobila, državljan BiH, zapeljal vzvratno s parkirišča na cesto in odvzel prednost 45-letnemu motoristu doma iz Kopra, ki je pripeljal po klancu navzgor po Kraljevi ulici iz smeri Erjavčeve ulice: »Motorist je zaradi manevra voznika osebnega avtomobila zaviral in padel po tleh nato pa drsal po tleh in trčil v zadnji del osebnega avtomobila.«

V nesreči je bil motorist huje telesno poškodovan, policisti pa so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu motorno kolo zasegli.

Zoper voznika osebnega avtomobila bo napisana kazenska ovadba za kaznivo dejanje Povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti, zoper voznika motornega kolesa pa bo napisan obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.