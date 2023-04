Z avtom v potok, osebo odpeljali (FOTO)

Včeraj ob 23.27 je na Drožanjski cesti v Sevnici osebno vozilo zapeljalo v potok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom iz vozila rešili poškodovano osebo, vozilo potegnili iz potoka nazaj na vozišče, odklopili akumulator in pregledali potok zaradi morebitnega onesnaženja.

Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UC Brežice, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.