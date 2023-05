Z avtom v pnevmatiko

Na avtocesti Karavanke–Ljubljana, pred izvozom Lesce, je v soboto ob 22.16 prišlo do naleta dveh osebnih avtov. Gasilci GARS Jesenice so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja ter nevtralizirali razlite motorne tekočine. Posredovanje gasilcev GARS Kranj ter reševalcev iz Radovljice in Jesenic ni bilo potrebno.

Na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Trebnje zahod je v soboto ob 18.22 osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Trebanjski gasilci so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, poškodovano vozilo odmaknili na odstavni pas in usmerjali promet do prihoda policije in Darsovih delavcev.

Ob 16.13 je na cesti Godešič–Gosteče osebno vozilo trčilo v podrto drevo in se prevrnilo na streho. Gasilci PGD Škofja Loka so zavarovali kraj dogodka, razžagali in odstranili podrto drevo ter očistili vozišče.

Na Tržaški cesti na Vrhniki se je ob 16.11 pri padcu z motorjem ranil motorist. Gasilci PGD Stara Vrhnika so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč ljubljanskim reševalcem pri oskrbi in prenosu ponesrečenca do reševalnega vozila.

Ob 15.20 so v Škofji Loki ustavili 69-letnega voznika, ki je vozil krepko pod vplivom alkohola, saj je napihal 1,52 mg/l oziroma 3,16 promila! Spravili so ga v treznilnico.

Na avtocesti Maribor–Ljubljana, pred izvozom Celje vzhod, je ob 14.07 voznica z osebnim avtom trčila v pnevmatiko tovornega vozila. Gasilci PGE Celje so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč ranjeni voznici do prihoda reševalcev in s termovizijsko kamero pregledali prikolico tovornega vozila.

Na cesti Solkan–Plave, v bližini naselja Solkan, je ob 14. uri osebno vozilo trčilo v obcestno ograjo. Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na vozilu, nevtralizirali razlite motorne tekočine in umaknili vozilo z vozišča. Za ranjenca so poskrbeli reševalci.

Pristal na dvorišču stanovanjske hiše

V Mali Kostrevnici je ob 0.48 voznik z osebnim vozilom zletel s ceste in pristal na dvorišču stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kostrevnica in Litija so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, odnesli ranjenega voznika iz vozila ter nudili pomoč reševalcem. Gasilci so odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč policiji pri razsvetljevanju dogodka. Voznika, ki je napihal 2,45 promila, so reševalci odpeljali v bolnišnico.

V naselju Turiška vas na cesti Slovenj Gradec–Mislinja sta v petek ob 21.56 trčili osebni vozili. Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter nudili pomoč pri odstranitvi vozil s cestišča. Koroški reševalci so dva ranjenca z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico.

Pri Zgornjem Logu so ob 17.20 trčila tri osebna vozila. Gasilci PGD Litija so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom rešili dve osebi iz vozila, odklopili akumulatorje, nevtralizirali iztekle motorne tekočine ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu 4 ranjencev (potnica v tretjem vozilu je huje ranjena).

Kolesar z 2,31 promila

Zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu so v 48 urah 18 voznikom zasegli vozila, zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 4 voznike. Kranjski policisti so okoli 9. ure zasegli avto 34-letniku, ker nima vozniškega dovoljenja. Okoli 22.20 je brez vozila ostal 49-letnik, saj je vozil v času, ko mu je sodišče odvzelo vozniško dovoljenje. Nekaj po 15. uri so v Šempetru pri Novi Gorici ustavili voznico, ki je napihala 1,39 promila. Policisti iz Slovenske Bistrice so v večernem času ustavili voznika osebnega vozila, ki je napihal 2,16 promila. Spravili so ga.

Škofjeloški policisti so imeli ob 19.40 v postopku 53-letnega voznika, ki je napihal 1,41 promila. Ob 22.40 so pridržali 52-letnega voznika, ki je napihal 1,66 promila. Okoli 22.20 je brez vozila ostal 49-letni Gorenjec, saj je vozil v času, ko mu je sodišče odvzelo vozniško dovoljenje. Ob 23.15 so na avtocesti pri Golem vrhu, kjer je omejitev 100 km/h, vozniku osebnega avta izmerili hitrost 183 km/h. Zoper 20-letnika so podali predlog na sodišče.

Kranjski policisti so ob 23.50 ustavili 56-letnega kolesarja, ki je napihal bogatih 2,31 promila. Ob 1.20 je v Pradah 39-letni voznik napihal 1,52 promila. Ker se z rezultatom ni strinjal, so odredili še strokovni pregled. Na Dolinski v Kopru so ob 3. uri ustavili 20-letnega mladega voznika, ki je napihal 1,08 promila. Obiski pri sodniku ne bodo poceni.