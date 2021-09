Črna nedelja: v dveh nesrečah dve osebi izgubili življenje

Popoldan okoli 14.40 se je izven naselja Vukovje zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrl 57-letni moški. Vozil je osebni avtomobil po regionalni cesti, iz smeri Pesniškega dvora proti Jakobskem dolu, ko je v izteku ostrega levega ovinka izgubil oblast nad vozilom, zapeljal levo z vozišča, najprej trčil v nabrežino, nato še v leseno vrtno

lopo in se z vozilom prevrnil na streho.



V prometni nesreči se je tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju nesreče umrl. V nesreči je bil udeležen

sam.



Policisti bodo pristojnemu tožilstvu podali poročilo.



V letošnjem letu je na cestah na območju PU Maribor v 15 prometnih nesrečah umrlo 15 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta je v 11 prometnih nesrečah umrlo 12 ljudi.

Umrl še motorist

V lepem nedeljskem popoldnevu je na kraju nesreče umrl tudi motorist izven naselja Selca proti Železnikom. V prometni nesreči, ki se je zgodila okoli 14.53, so trčili osebni vozili in motorist. Gasilci PGD Škofja Loka, Selca in Železniki so kraj dogodka zavarovali in takoj začeli z oskrbo motorista, ki je na kraju podlegel poškodbam.



Gasilci so odklopili akumulatorje in posuli razlite tekočine z vpojnim sredstvom, piše uprava za zaščito in reševanje.

