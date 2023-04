Z avtom v drevo, trije končali v bolnišnici

Kot poroča Uprava za zaščito in reševanje je v soboto ob 13.31 v Pamečah, v občini Slovenj Gradec, osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Gasilci PGD Slovenj Gradec so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, usmerjali promet, do prihoda reševalcev NMP oskrbeli ponesrečene in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Tri poškodovane osebe so reševalci NMP z reševalnim vozilom prepeljali v SB Slovenj Gradec. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.