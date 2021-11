Z avtom v drevo, osebo vrglo iz vozila

Danes ob 11.22 je med Lipico in Škibini v občini Sežana osebno vozilo zapeljalo s ceste in trčilo v drevo. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da se je v nesreči ena oseba poškodovala, saj jo je med trkom vrglo iz vozila.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Sežane pri oskrbi poškodovane osebe.

Reševalci so jo prepeljali v izolsko bolnišnico.

Delavci CPK iz Sežane so poskrbeli za čiščenje cestišča.