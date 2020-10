V sredo ob 23.33 je v kraju Lipa na cesti relacije Stranice-Vitanje, občina Zreče, voznik z osebnim vozilom zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Tri osebe so se poškodovale.



Gasilci PGD Zreče so kraj zavarovali, iz vozila s tehničnim posegom rešili dve ukleščeni osebi, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji, preprečili nadaljnje iztekanje tekočin in očistili vozišče. Reševalci so ponesrečence odpeljali v bolnišnico, javlja uprava za zaščito in reševanje.