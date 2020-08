Z avtom v drevo, gasilci našli dve ukleščeni osebi (FOTO)

S kraja nesreče. FOTO: PGD Grosuplje

Ob 11.30 se je na cesti Št. Jurij–Male Lipljene zgodila huda prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste in trčilo v drevo, v vozilu pa sta bili ob prihodu gasilcev ukleščeni dve osebi, poročajo gasilci PGD Grosuplje. Z gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, s tehničnim vozilom rešili huje poškodovani osebi in ju skupaj z reševalci tudi oskrbeli.Vozilo so postavili na cestišče in odklopili akumulator. »Bodite previdni, saj so danes ceste mokre in ponekod tudi spolzke,« opozarjajo gasilci.