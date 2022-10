Z avtom se je od zadaj zabil v avtobus

Danes ob 8.46 je na štajerski avtocesti pred priključkom Lukovica v smeri Ljubljane osebno vozilo trčilo v zadnji del avtobusa. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na osebnem vozilu, pregledali osebe v avtomobilu in potnike na avtobusu, ki se je ustavil na počivališču Lukovica. Poškodovanih ni bilo.

Posredovali so tudi policija in delavci Darsa, poroča uprava za zaščito in reševanje.