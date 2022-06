Z avtom prebil stebre in končal pod cesto

Danes ob 15.20 je na cesti Idrija–Tolmin v naselju Travnik, občina Cerkno, osebno vozilo prebilo obcestne betonske stebre in pristalo pod cesto. Gasilci PGD Idrija so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP Idrija pri oskrbi poškodovane osebe in na vozilu odklopili akumulator. Poškodovano osebo so reševalci NMP Idrija najprej odpeljali v ZD Idrija, od tam pa v UKC Ljubljana.

V nesreči je bil poškodovan tudi drog električne napeljavo, o čemer je bilo obveščeno elektro podjetje.