Z avtom obstal ukleščen med drevesi (FOTO)

V soboto, 3. aprila so bili na PU Nova Gorica obveščeni o prometni nesreči. »63-letni voznik avtomobila je vozil na lokalni cesti iz Spodnje Kanomlje proti Idrijskim Krnicam. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal s ceste in se po dobrih 15 metrih po strmini z vozilom obrnil na bok in obstal ukleščen med drevesi. S pomočjo znancev mu je uspelo priti iz vozila. V odrejenem preizkusu alkoholiziranosti je bilo ugotovljeno, da je bil pod vplivom alkohola, zato mu je bil odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi. Posredovali so gasilci PGD Idrija in mu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP ZD Idrija. Reševalci so ga oskrbeli in predali v oskrbo dežurni ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči, ta pa ga je z vojaškim helikopterjem odpeljala na zdravljenje v ljubljanski klinični center,« poroča PU Nova Gorica.Idrijski policisti bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.