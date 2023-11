Z avtom končal v potoku: za volanom 19-letnik brez izpita, pa še pijan je bil

V petek nekaj pred 23. uro so bili krški policisti obveščeni o prometni nesreči v naselju Mali Kamen, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila zapeljal v potok.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, »da je 19-letni voznik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v potok. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,41 miligrama alkohola.«

Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, pišejo v poročilu PU Novo mesto.

Tudi v nedeljo se je zgodila nesreča, ki jo je povzročil 21 let stari alkoholizirani voznik. Bilo je na območju Ljubnega: »Policisti PP Dolenjske Toplice so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah naj bi 21-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v brežino in se večkrat prevrnil. Povzročitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,31 miligrama alkohola, in dva potnika v njegovem vozilu so se lažje poškodovali.«

21-letniku bodo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog, so sporočili s PU Novo mesto.