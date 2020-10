Z avtom 13 metrov letel po zraku, pristal na varnostni ograji

Ob 6.22 so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Ajdovščina–Col, v kateri sta bili udeleženi vozili.



Po prvih zbranih podatkih je 27-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz Ajdovščine proti naselju Col, ko naj bi v levem nepreglednem ovinku po njegovem smernem vozišču iz nasprotne smeri pripeljal neznani voznik neznanega vozila. Zaradi tega se je 27-letni voznik z vozilom umikal desno in pri tem zapeljal na zaščitno ograjo. Njegovo vozilo je dvignilo v zrak, po približno trinajstih metrih pa je pristalo na varnostni ograji in zatem desno pod voziščem.



Policisti postaje Ajdovščina nadaljujejo zbiranje dodatnih obvestil, da bi razjasnili vse okoliščine prometne nesreče. Ob tem pozivajo neznanega voznika in vse morebitne očividce, ki bi lahko nudili koristne informacije, da se zglasijo na Policijski postaji Ajdovščina, Goriška cesta 16, 5270, Ajdovščina, ali pokličejo (05) 365 72 00 oziroma pišejo na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. . Lahko se zglasijo tudi na kateri koli drugi najbližji policijski postaji oziroma pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.