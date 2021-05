Z avtobusom v kolesarko

Policisti vsak dan poročajo o kolesarskih nesrečah. Tako so v ponedeljek jeseniški policisti obravnavali kolesarja, ki je trčil v peško in jo lažje poškodoval, zato proti njemu poteka postopek. Istega dne, ob 17.30, pa je kolesar padel na Škofijah. Policisti so ugotovili, da je 45-letni domačin vozil kolo od Ankarana proti Škofijam in prehiteval skupino pešcev ter zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad kolesom.



Po končanem prehitevanju se je namreč vračal v desno in zapeljal z makadamskega vozišča ter padel prek krmila na glavo. Odpeljali so ga v izolsko bolnišnico, od tam so koprske policiste obvestili, da je huje poškodovan, saj ima zlomljena rebra in dlančnice, poleg tega je utrpel več udarnin in odrgnin. Huda nesreča se je zgodila tudi včeraj malo pred 7. uro v Murski Soboti, kjer je voznik avtobusa na prehodu za pešce in kolesarje pred krožiščem odvzel prednost kolesarki, ki je vozila po levi kolesarski stezi, ter jo zadel. Ta se je hudo poškodovala, voznika bodo ovadili.

Več kolesarskih nesreč

Z več policijskih uprav prihajajo pozivi k previdnosti pri vožnji kolesa. Ravno v teh dneh, od 17. do 30. maja, potekajo aktivnosti za večjo varnost kolesarjev. Glavni cilj akcije sta zmanjšanje števila smrtnih žrtev in hudo poškodovanih kolesarjev ter omogočiti varno kolesarjenje.



»V zadnjih letih se je število udeleženih kolesarjev v prometnih nesrečah povečalo, prav tako število povzročiteljev prometnih nesreč med kolesarji. V letu 2020 so ti med umrlimi udeleženci predstavljali 10-odstotni delež,« so pojasnili na PU Koper in dodali, da se je na njihovem območju lani zgodilo 96 kolesarskih nesreč, kar pomeni skoraj 9-odstotni delež vseh prometnih nesreč. »Lani se je zgodilo veliko več prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev kot v preteklih letih. V njih je en kolesar izgubil življenje, 17 jih je bilo hudo telesno poškodovanih, 53 pa lažje. V 60 primerih je prometno nesrečo povzročil kolesar,« je pojasnila Anita Leskovec, tiskovna predstavnica PU Koper.

