Z audijem se je zabil v policijsko vozilo, enega policista pa poškodoval

V petek malo po 11. uri so policisti v Velenju opazili 24-letnega voznika audija A6, ki na znake policistov ni ustavil in je po več velenjskih ulicah z nevarno vožnjo po pločnikih in skozi križišča pri rdeči luči ogrožal mnoge udeležence cestnega prometa. Na Šaleški ulici je trčil v policijsko vozilo in se pri postopku policistom uprl ter enega poškodoval.



Voznika so pridržali, vozilo pa so mu zasegli. Po zbranih obvestilih bo kazensko ovaden. »Morebitne očividce in vse voznike, ki jih je voznik s svojo vožnjo ogrožal, prosimo, da to sporočijo na telefonsko številko 113,« so zapisali pri PU Celje.

