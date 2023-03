Z 2,4 promili alkohola obstal na sredinskem otoku

V soboto nekaj pred 21. uro so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v krožnem križišču v Brežicah. Ugotovili so, da je 35-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v krožišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez robnik in obstal na sredinskem otoku.

Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligramov alkohola (2,4 promila alkohola, op. p.). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, sporočajo s PU Novo mesto.