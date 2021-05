Z 1,9 promila alkohola vijugala po cesti

V četrtek okoli 14. ure so občani opozorili policijo na nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki naj bi iz smeri Poljan proti Karteljevemu vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu.



Novomeški prometni policisti so se takoj odzvali in izsledili 43-letno voznico ter jo ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so ji odredili preizkus, ki je v litru izdihanega zraka zaznal 0,92 miligrama alkohola (približno 1,9 promila).



Izločili so jo iz prometa, ji odvzeli vozniško dovoljenje, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Komentarji: