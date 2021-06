Sopotnik (19) hudo poškodovan, policisti preiskujejo okoliščine

Policiste postaje Dolenjske Toplice so 12. junija okoli 20.30 obvestili o prometni nesreči v kraju Laze.



Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 18-letni voznik osebnega avtomobila peljal po klancu navzdol, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.



Hudo poškodovanega 19-letnega potnika v vozilu so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.



Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, poroča PU Novo mesto.

