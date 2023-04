Z 18-letnikom je hudo, cesta je bila zaprta

Ob 7.05 uri se je na cesti Postojna - Razdrto, pri odcepu za Goriče pripetila prometna nesreča, v kateri je bila ena oseba huje telesno poškodovana, ena pa lažje.

Kot sporočajo s PU Koper, so policisti ugotovili, da je 18-letni voznik osebnega avtomobila iz območja Ajdovščine vozil iz smeri Razdrtega proti Postojni in pred odcepom za vas Goriče z vozilom zapeljal preko neprekinjene ločilne črte na nasprotno smerno vozišče, ter čelno trčil v osebni avtomobil, ki ga je iz smeri Postojne proti Razdrtem pravilno pripeljal 65-letnik doma iz okolice Postojne.

V nesreči je bil 18-letnik huje telesno poškodovan, 65-letnik pa lažje. Cesta je bila do 8.09 ure zaprta, nakar je promet do 8.38 ure potekal izmenično enosmerno. Povzročitelju so policisti izdali plačilni nalog.