Z 1,5 promila je bežal pred policisti

0,71 mg/l alkohola je imel voznik v organizmu.

Pritiskal na plin

Policisti so v sredo zgodaj popoldne na Šentiljski cesti v Mariboru ustavljali 34-letnega voznika osebnega avtomobila, ker je, kot je pokazal radar, s katerim so ravnokar opravili merjenje, prekoračil dovoljeno hitrost. A se voznik na znake policistov ni ustavil, temveč je nadaljeval pritiskanje na plin. Policisti so zapeljali za njim in ga ustavili v Čebelarski ulici v Mariboru.Preizkus alkoholiziranosti je pokazal, da je imel v organizmu 0,71 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka (okoli 1,5 promila). Ker se z izmerjenim rezultatom ni strinjal, so mu odredili strokovni pregled, vendar ga je odklonil. »Med postopkom so policisti ugotovili tudi, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi tega so mu vozilo zasegli in mu tako preprečili nadaljnjo udeležbo v cestnem prometu. Zoper voznika bodo podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče,« je sporočil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.Črnomaljski policisti pa so v Ručetni vasi ustavili voznika kombija citroën jumper, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo ter nepravilno prehiteval druga vozila. Med postopkom so ugotovili, da gre za 48-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan kombi.Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,55 miligrama alkohola. Zaradi številnih kršitev so mu vozilo zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.