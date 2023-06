Vztraja, da je otroka zaščitil: »Odpeljal sem ju iz nevarnega okolja«

V le nekaj minutah po začetku vnovičnega sojenja Ranisu Smajloviću, ki mu tožilstvo očita storitev kaznivega dejanja nezakonitega odvzema dveh mladoletnih otrok, smo vsi prisotni včeraj že lahko zapustili sodno dvorano. Razlog? Smajlovićeva zahteva po izločitvi razpravljajoče ljubljanske okrožne sodnice Klavdije Bercieri. »In to zaradi pristranskosti in zavlačevanja postopka,« je pojasnil in poudaril, da je kot študent prava dobro preštudiral zakonodajo oziroma, kot smo ga lahko razumeli, ga na sodišču tako več ne bodo mogli žejnega peljati čez vodo.

»Želim, da javnost ostane prisotna na obravnavi,« se je tik pred tem še odzval na zahtevo tožilke po zaprtju glavne obravnave, v okviru katere bi govorili o njegovi nekdanji partnerici Dijani Hisenaj. Prav tej je, kot je včeraj še enkrat zatrdil, s ciljem, da ju zaščiti, otroka 5. decembra 2020 iz Švice odpeljal neznano kam. »Reševal sem otroka, odpeljal sem ju iz nevarnega okolja,« je zatrdil in sodišču, tožilstvu ter medijem očital, da v tej zadevi ne prikazujejo resnice: »Obravnava mora ostati javna, da se vidi resnica, ne pa da se samo mamo kuje v zvezde. Medtem pa se zaradi zavlačevanja sodišča otroke ves čas zadržuje v negotovosti.« Pred odhodom iz sodne dvorane je še pojasnil, da zahteva izločitev sodnice, ker da je v ozadju ves čas cilj, da bi iz njega izsilili to, da bi povedal, kje sta trenutno otroka, in da bi ju nato deportirali v Švico: »Otroka trenutno nista v Sloveniji, ampak na varnem v tujini.«

Vnovič le o kazni

Smajlović je bil pred enim letom zaradi nezakonitega odvzema otrok obsojen na enotno pogojno zaporno kazen v višini enega leta in sedmih mesecev s preizkusno dobo treh let, pri čemer pa je, če bi se želel zares izogniti rešetkam, sodnica Bercierijeva dodala še poseben pogoj: da v roku enega meseca od pravnomočnosti sodbe otroka vrne mami. To sodno odločitev so 20. marca letos ljubljanski višji sodniki razveljavili, a ne zato, ker Smajloviću kaznivo dejanje ne bi bilo dokazano, ampak ker da je prvostopenjsko sodišče ob izrekanju kazenske sankcije pa tudi prej omenjenega posebnega pogoja nepopolno ugotovilo dejansko stanje glede aktualnih razmer pri Hisenajevi. V novem sojenju bo morala sodnica Bercierijeva najprej vse to podrobneje razčistiti, se opredeliti do novih ugotovitev ter odločiti o primerni kazenski sankciji. V luči načela koristi otrok pa tudi o morebitnem izreku posebnega pogoja.

Sodnica bo, če bo še lahko sodila Smajloviću, morala še enkrat odločiti tudi glede očitka tožilstva, da je Smajlović hkrati zagrešil kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Gre za domnevne grožnje uslužbenki CSD Zagorje ob Savi in domnevno napoved terorističnega napada ob klicu na ministrstvo za delo.