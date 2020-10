Vzroka požara še niso odkrili

Gasili so vso noč. FOTO: PGD Dornberk

Niti po ogledu kraja požara ni povsem jasno, zakaj je v sredo ponoči zagorelo gospodarsko poslopje v Prvačini. Glede na dosedanje ugotovitve je ogenj najverjetneje izbruhnil na električni napeljavi, na katero sta bili v pritličju objekta priključeni dve zamrzovalni skrinji. Kot je včeraj pojasnil, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica, je bil objekt zaradi požara namreč popolnoma porušen, prav tako se je porušila streha gospodarskega poslopja in padla v objekt.Policiste so o ognju obvestili ponoči, minuto po tretji uri zjutraj. Na gospodarski objekt sta sicer vezani nova stanovanjska in starejša nenaseljena hiša. Na kraj dogodka so prihiteli tudi gasilci JZ GRD Nova Gorica in PGD Dornberk in gasili ogenj ter nato iz objekta odstranjevali pogorele in tleče predmete. Sodelovalo je skupno dvanajst gasilcev, gašenje in odstranjevanje pogorelih predmetov pa so zaključili malo pred 11. uro. Na srečo ni bilo poškodovanih, po ocenah pa je nastala materialna škoda v znesku več deset tisoč evrov.