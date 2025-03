Vzrok strmoglavljenja na Veliki planini še ni znan (FOTO)

V letalski nesreči, ki se je zgodila v ponedeljek na Veliki Planini, je umrl pilot. Gre za švedskega podjetnika in nekdanjega politika Carla Lundströma, solastnika spletne strani The Pirate Bay ter člana skrajno desne stranke Alternativa za Švedsko.

Bil je solastnik spletne strani The Pirate Bay, vrsto let ene najbolj priljubljenih piratskih spletnih strani na svetu.

Lundström je bil član ene najbogatejših švedskih družin, ki je imela v lasti družbo Wasabröd, največjega švedskega proizvajalca hrustljavega kruha. Leta 1982 jo je kupil švicarski farmacevtski velikan Sandoz. Sicer je bil najbolj znan kot solastnik spletne strani The Pirate Bay, vrsto let ene najbolj priljubljenih piratskih spletnih strani na svetu. Med letoma 2003 in 2005 je njegovo podjetje Rix Telecom zagotavljalo opremo, strežnike in podporo za spletno stran, ki je bila pred 20 leti največji vir za brezplačno prenašanje filmov in glasbo. Zaradi sodelovanja s Pirate Bayem je bil leta 2009 v domovini obsojen na leto dni zapora.

Kot član skrajno desne stranke Alternativa za Švedsko je leta 2021 na listi te stranke kandidiral na volitvah v generalno sinodo švedske cerkve. Iz stranke so potrdili, da je umrl Lundström, ki so ga opisali kot »legendo švedskega nacionalizma«. Financiral je švedska nacionalistična gibanja in stranke. Bil je tudi član rasistične organizacije, ki se je pozneje preoblikovala v stranko Švedski demokrati.

V kleti koče so našli pilotsko kabino in pilotovo truplo. FOTO: Pgd Kamniška Bistrica/Facebook

Carl Lundström (levo) je financiral delovanje The Pirate Baya. Zadnje čase je bil veliko na Hrvaškem, kjer je iskal nove poslovne podvige. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell Pixsell

Kot še piše portal Necenzurirano, se je leta 2008 preselil v Švico. Nato je precej časa preživljal na Hrvaškem, kjer je z dvema državljanoma Ukrajine razvijal projekt borze za kriptovalute. Od leta 2023 je imel v lasti manjše letalo mooney M-20, s katerim je v ponedeljek poletel iz Zagreba v St. Moritz v Švici, a je to strmoglavilo v Sloveniji. V letalu je bil sam.

Kot so sporočili s policije, je kontrola zračnega prometa stik z letalom izgubila v ponedeljek nekaj po 8. uri zjutraj, in to na območju Velike planine. V iskalno akcijo so se vključili policisti in reševalne službe. Iskanje je bilo oteženo zaradi izredno slabega vremena in slabe vidljivosti, ki je oteževala tudi letenje reševalnih helikopterjev.

Reševalne ekipe so nato nekaj po 12.30 na Veliki planini odkrile dele letala na območju ene od koč. V njej so nato našli večji del ponesrečenega letala in truplo. V torek popoldne so na policiji potrdili, da je bil pogrešan pilot državljan Švedske. Čeprav je preiskava kraja nesreče zaključena, še vedno teče preiskava zaradi ugotavljanja vzroka nesreče, ki še ni znan.