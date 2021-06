Vzrok požarov še ni znan, škode za več tisočakov

V sredo nekaj pred 21. uro so ljubljansko policijsko upravo obvestili o požaru v Vrhovljah, kjer je zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Gasilci so ogenj pogasili, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. Po prvih podatkih naj bi zagorelo na delu ostrešja, kjer je prostor za shranjevanje sena, vzrok požara pa še ni znan. Iz objekta so bile med intervencijo rešene živali. Ena oseba je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Ogled požarišča so policisti začeli včeraj dopoldne.



Okoli osmih zvečer pa je zagorelo na stanovanjski hiši na območju Bežigrada. Požar sta najprej poskušala pogasiti stanovalca, vendar se je že preveč razširil. Gasilci so ga nato zadušili, policisti pa so zbrali prva obvestila in ugotovili, da je zagorelo v mansardnem delu stanovanjske hiše, ta je v celoti pogorel. Nihče ni bil poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Vzrok požara ni znan, policisti pa so včeraj še opravljali ogled požarišča. V obeh primerih bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

