20-letnici so vzeli otroka, zato je grozila zaposlenim na CSD Metlika

»Obveščamo vas, da bo Center za socialno delo Dolenjska in Bela krajina, enota Metlika, do nadaljnjega zaprt zaradi varnostnih razlogov. Če potrebujete kakršno koli pomoč, smo dosegljivi na telefonski številki 07 3691 480 oziroma pozvonite pri vratih na tipko tajništvo.« Takšno obvestilo je še pred dnevi viselo na vhodnih vratih, ki vodijo v prostore CSD Metlika. Danes tega obvestila ni več, in kot so nam odgovorili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pod okrilje katerega sodijo centri za socialno delo, zdaj enota CSD Metlika posluje normalno v poslovnem času in...