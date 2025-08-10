Vzel več parfumov in odšel, ne da bi plačal

Policisti so bili v petek okoli 18. ure obveščeni o roparski tatvini v eni od trgovin na območju ljubljanske Šiške. Neznani storilec je vstopil v prodajalno in s prodajnih polic vzel več parfumov, kar sta opazili zaposleni, ki sta ga ob izhodu iz trgovine počakali in želeli, da odtujene artikle vrne. Neznanec tega seveda ni storil, uprl se jima je in pobegnil, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Policisti moškega še iščejo in glede okoliščin kaznivega dejanja še zbirajo obvestila. Moški, ki ga iščejo, je star okrog 22 let, visok 170 centimetrov in zelo suh. Ko so ga zalotili pri tatvini, je bil oblečen v majico in hlače s kratkimi rokavi, so še sporočili s PU Ljubljana.