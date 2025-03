Vzel tobak, škode okoli 11 tisočakov

Na območju Juršincev je bilo skozi vhodna vrata vlomljeno v poslovni objekt in skladiščne ter druge prostore, kjer je bil odtujen tobak, skupna materialna škoda znaša po nestrokovni oceni 11.000 eur, sporočajo s PU Maribor.

Mariborski operativno komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 135 klicev, med temi 61 interventnih oz. takšnih, da je bilo potrebno posredovanje policije. V opisanem času so obravnavali tudi: 4 kazniva dejanja, 3 prometne nesreče I. kategorije, 3 vozila so bila zasežena voznikom ter 6 prijav kršitev javnega reda in miru, od tega 2 v zasebnem prostoru.