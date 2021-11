Vulkanizer umrl po trku v drevo (FOTO)

Tragična prometna nesreča, ki se je zgodila v soboto zvečer, je vnovičen dokaz, da s tega sveta prvi odhajajo najboljši ljudje, tisti z največjim srcem. Tak je bil 42-letni Ive Radanović, nam povedo pretreseni prijatelji, ki so v nedeljo zjutraj prišli na kraj usodne nesreče. Samo slutili so, da bi lahko bil on, in njihove črne slutnje so se žal uresničile, umrl je njihov Ive. Pod usodnim drevesom so svojci že prižgali svečko. FOTO: Moni Černe »Bil je dober prijatelj, delaven, veselil se je življenja in bil je izkušen voznik,« izvemo v nedeljo, ko smo tudi v Sloveniji s sobotnim...