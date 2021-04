Ko je sodni izvedenec, psihiater Dragan Terzič, konec marca na ljubljanskem okrožnem sodišču razložil, da je bila »nakopičena jeza, agresija v njem zaradi vseh problemov, od finančnih, kako in kaj v bodočnosti, do situacije, v kateri smo, kar se je v njem kopičilo«, kriva, da je 25-letni Peter Gaspeti 13. junija lani v Škocjanu pri Domžalah z večjim mesarskim nožem umoril strica Zvonka, babico Martino in dedka Cirila, si javnost ni znala v celoti predstavljati, kakšen bes ga je obšel. Po dejanju je policiste počakal pred hišo. FOTO: Jože Suhadolnik Je pa boljšo predstavo lahko dobi...