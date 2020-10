Vsak šesti tovornjakar je bil v prekršku

Skupaj 198 kršitev cestnoprometnih predpisov so ugotovili mariborski možje v modrem, ki so med 12. in 18. oktobrom vzeli pod drobnogled voznike tovornih vozil in avtobusov. Skupaj so kontrolirali 1194 tovornih vozil in 65 avtobusov, šlo pa je za evropsko usklajeno akcijo nadzora, je pojasnil Miran Šadl, tiskovni predstavnik Policijske uprave Maribor.



Šadl je izpostavil skupino vozil, ki je bila za skoraj dva metra daljša od največje predpisane dolžine, zaradi česar bi voznik za vozilo moral pridobiti dovoljenje za izredni prevoz. Vozniku so izrekli globo 1000 evrov, pravni osebi, ki ima v lasti skupino vozil, pa bo izdana prekrškovna odločba v hitrem postopku z globo 3000 evrov.



»Med vožnjo po cesti je vzbudil pozornost policistov tudi voznik tovornjaka z največjo dovoljeno maso 3500 kilogramov, za katerega je bilo po opravljenem tehtanju vozila ugotovljeno, da je imel takšno maso že zgolj na zadnji osi vozila in je zaradi tega največjo dovoljeno maso presegal za kar 1700 kilogramov. Vozniku je bila na kraju izrečena globa 1000 evrov,« je dejal Šadl.



Policisti ob tem opozarjajo, da je tovornega prometa na cestah, predvsem pa na avtocestnem omrežju, vedno več, kar predstavlja velik problem za prometno varnost in ne nazadnje tudi za obremenitev okolja. »Zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali nadzor cestnega prometa, ki bo usmerjen v tovorna vozila in avtobuse,« je sklenil Šadl.