Vsak dan k nam 60 ilegalnih prebežnikov

Junija je v Slovenijo vdrlo kar 1816 ilegalcev, kar je skoraj 100 odstotkov več kot maja, ko je k nam ilegalno vstopilo 918 tujcev. To pomeni kar 60,50 ilegalca na dan; maja je bila ta številka 29,71.

Tudi število tihotapcev se je povečalo za kar 800 odstotkov. Maja so ujeli 3 tihotapce, vse Hrvate, junija pa kar 24 iz 13 držav. Junijsko zastavo nosijo po 4 Kosovarji in slovenski državljani, sledijo po dva Hrvata, Italijana, Sirca, Srba, Ukrajinca ...



Največ dela z ilegalci so imeli na območju PU Ljubljana (prijeli so jih 682), sledi koprsko območje (531), novomeško (379) in mariborsko (164). Na preostalih 4 policijskih upravah so zgrabili 49 ilegalcev.



V letošnjega pol leta (182 dneh) so skupaj zgrabili že 6884 ilegalcev, kar pomeni povprečno 37,86 na dan! Do 30. junija so skupaj ujeli 77 tihotapcev iz 22 držav, neslavni rekord pa skupaj dosegata Slovenija in Hrvaška (po 15 tihotapcev, od tega po dve ženski). Z 8 tihotapci sledi Ukrajina, s po 4 Kosovo, Italija, Romunija (tudi ena ženska), s po 3 BiH, Pakistan, Srbija ...

Kaže pa, da bo julij še slabši: v dveh dneh so dobili 140 ilegalcev.