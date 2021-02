Vrtojba: policija išče storilca, ustrelil jo je v glavo

V torek ob 21.18 so bili policisti obveščeni, da je neznani storilec z zračno puško ustrelil domačo žival in jo poškodoval. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je nepridiprav popoldneva na območju Vrtojbe z zračno puško v predel glave ustrelil mačko in jo poškodoval, na srečo ne huje. Po dejanju je storilec kraj zapustil in odšel neznano kam.



V skladu z usmeritvami Državnega tožilstva v Novi Gorici policisti primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari (po 220. členu KZ-1), so sporočili iz PU Nova Gorica.

