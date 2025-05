Vrtni traktor si je 33-letnik odpeljal domov

3. 5. so bili policisti PP Šentjernej obveščeni o tatvini vrtnega traktorja na območju Grobelj pri Prekopi. Storilec je traktor odtujil iz odprtega lesenega objekta in s tatvino lastnika oškodoval za okoli 5000 evrov.

Sedaj s PU Novo mesto sporočajo: »Opravili so ogled kraja kaznivega dejanja in zbirali obvestila. Na podlagi ugotovitev so pridobili odredbo sodišča in 21. 5. opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 33-letnega osumljenca. Med hišno preiskavo so našli in zasegli ukradeni traktor in ga vrnili oškodovancu. Zoper 33-letnega osumljenca, ki so ga v zadnjih letih že 30-krat obravnavali zaradi različnih, predvsem premoženjskih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj z elementi nasilja, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.«