Vrtec v Mariboru v plamenih, škoda ogromna (FOTO)

V noči na nedeljo je zagorelo v Vrtcu Brezje v Mariboru. Gasilci so požar pogasili, se je pa pri intervenciji eden poškodoval, a na srečo lažje. Le po srečnem naključju smo se tokrat, slabe tri dni po katastrofalni eksploziji v Kočevju, izognili še eni veliki tragediji. Požar je namreč izbruhnil v času, ko v vrtcu ni bilo otrok, ne samo ker je bil vikend, ampak tudi ker te dni ni v uporabi, saj ga obnavljajo oziroma gradijo prizidek.

Načrt vodstva vrtca in občine je bil, da bi nove prostore začeli uporabljati 1. septembra, kako bo zdaj, pa se bodo še dogovarjali.

Po besedah poveljnika Gasilske brigade Maribor Primoža Osojnika, ki je tudi vodil intervencijo, v kateri je sodelovalo kar 67 gasilcev, je šlo za zelo zahtevno gašenje, saj je objekt velik in konstrukcija montažna. »Bilo je ogromno manjših požarišč in vsako smo morali posebej odpreti in pogasiti. Poškodovani gasilec pa na srečo ni opečen, ampak se je pri gašenju urezal s steklom,« nam je povedal. Ureznine na levi roki so mu oskrbeli v mariborskem kliničnem centru.

Napaka na električni napeljavi

Gasilska brigada Maribor je včeraj ob 2.43 operativno-komunikacijski center Policijske uprave Maribor obvestila o požaru na območju Vrtca Brezje v Mariboru na naslovu Na trati 6, ki je dislocirana enota javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje. Gasilcem je uspelo ob 4. uri požar lokalizirati, ob 7.30 pa pogasiti; požarno stražo izvajajo gasilci PGD Brezje. Požar so pogasili gasilci JZ GB Maribor, PGD Brezje, PGD Dogoše, PGD Pobrežje, PGD Zrkovci in PGD Malečnik.

Policisti so skupaj s kriminalisti in kriminalističnim tehnikom opravili ogled kraja požara in ugotovili, da je zagorelo na ostrešju starega dela vrtca, in sicer zaradi tehnične napake na električnih vodnikih napeljave. »Tuja krivda je po dosedanjih ugotovitvah izključena,« pojasnjuje Boštjan Velički, vodja službe direktorja mariborske policijske uprave. »Očitno je nastala tehnična napaka za zdaj še iz neznanega vzroka na starejši električni napeljavi. Policisti in kriminalisti bodo z dodatnimi poizvedbami to potrdili ali ovrgli,« je dejal. Kot dodaja, bodo o ugotovitvah s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Pri gašenju je sodelovalo skupaj 67 gasilcev. FOTO: Gb Maribor

»Po trenutni oceni škoda na objektu znaša približno 800.000 evrov na škodo Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje oziroma Mestne občine Maribor kot ustanovitelja javnega zavoda, medtem ko je podjetje, ki je izvajalo obnovitvena dela na vrtcu, oškodovano za približno 30.000 evrov (v požaru zgorelo orodje, oprema in gradbeni material),« dodaja Velički.

Kot je za STA povedala ravnateljica Vrtca Pobrežje Branka Šamec, je zagorelo v starem delu vrtca, ki je zdaj povsem uničen, poleg starega dela pa gradijo nov vrtec. Načrt vodstva vrtca in občine je bil, da bi nove prostore začeli uporabljati 1. septembra, kako bo zdaj, pa se bodo še dogovarjali, je povedala ravnateljica. Prostore za vrtčevske otroke imajo že vse leto v sosednji šoli, tako da z izvajanjem vrtčevske dejavnosti zaradi požara trenutno ne bo težav, saj bodo tudi v ponedeljek otroci lahko prišli v prostore šole.

Policisti so skupaj s kriminalisti in kriminalističnim tehnikom včeraj opravili ogled. FOTO: Marko Pigac