Vročekrvnež želel udariti policista, končal v pridržanju

V ponedeljek ob 21.51 so koprski policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Premančanu. Ker se 33-letnik ni pomiril niti na ukaze policistov, ampak jih je pričel pozivati k pretepu, jih žalil, enega od njih pa je celo želel udariti, so policisti uporabili prisilna sredstva in zoper njega odredili pridržanje.



Kršitelju je bil izdan plačilni nalog (7/2 in 22/1 ZJRM-1), so sporočili iz PU Koper.

