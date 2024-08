Vroče v baru v Novem mestu: tretji posredoval, da bi ločil pretepača, kar ni bilo všeč četrtemu

V noči iz petka na soboto so se stepli v baru v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah policistov je prišlo do prepira in nato fizičnega obračunavanja med mlajšima moškima. Tretji je posredoval, da bi ju ločil, kar pa ni bilo všeč četrtemu in je napadel tretjega.

Enega od vpletenih še iščejo

Ena oseba je bila poškodovana, 23-letnemu storilcu so policisti napisali plačilni nalog. Četrtega vpletenega še iščejo.