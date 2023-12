Vroča kri v Portorožu, 17-letnik hudo poškodovan

V torej ob 1.22 so iz SB Izola policiste obvestili, da imajo v oskrbi 17-letnega fanta, doma iz okolice Izole, ki ima poškodovan nos.

Policisti so ugotovili, da je bil s prijatelji v enem od gostinskih lokalov v Portorožu, ko je do njih pristopil neznanec in enega od prijateljev nagovarjal k pretepu. »17-letni fant je pristopil do njega z namenom, da ga pomiri, takrat pa ga je neznanec nenadoma z glavo udaril v nos,« so zapisali v poročilu PU Koper.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil. Sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje Huda telesna poškodba.