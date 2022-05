Vroča kri v Mariboru: več deset navijačev napadlo policiste, eden izvlekel pištolo

Po koncu sobotne nogometne tekme se je po 22. uri na stadionu Ljudski vrt v Mariboru med izvajanjem policijskih postopkov z osebo, ki je kršila javni red in mir, v policijski postopek vpletlo več deset navijačev.

PU Maribor poroča, da je prišlo do kršitve javnega reda in miru in tudi do podanih elementov suma storitve kaznivega dejanja, zaradi česar so policisti uporabili prisilna sredstva, saj je skupina navijačev s svojimi dejanji preprečevala izvedbo policijskega postopka: »Pri tem so bili, po doslej zbranih informacijah, trije policisti lahko telesno poškodovani. Tri policiste je med izvajanjem policijskih nalog neposredno napadlo več deset navijačev z udarci in brcami ter z metanjem ograj vanje. Zaradi intenzivnega napada več oseb na policiste, je na podlagi strokovnih standardov in po tipologiji policijskih postopkov, postopek postal nevaren, ki ga lahko policisti varujejo z izvlečenim strelnim orožjem. En od policistov je izvlekel službeno pištolo in jo usmeril v zrak ter jo na tak način pripravil za morebitno uporabo, če drugače ne bi mogel odvrniti sočasnega, protipravnega napada, s katerim je ogroženo njihovo življenje. Službenega orožja policisti niso uporabili, izvlek pištole in varovanje postopka z izvlečenim ali pripravljenim orožjem pa ne šteje za uporabo prisilnega sredstva.«

Policisti so obravnavali še kršitve po zakonu o javnih zbiranjih, zakonu o varstvu javnega reda in miru ter kaznivo dejanje Poškodovanja tuje stvari.