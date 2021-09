Vrhničani v lov za pedofilom: »Nadleguje otroke in jih vabi v avto«

Sporočilo svetovalne delavke. FOTO: Zaslonski posnetek

Policija: Če se počutite ogroženo, to prijavite policiji

Se ponavlja poskus ugrabitve deklice iz leta 2014?

Vrhniške starše že več dni pretresajo govorice, da se v okolici tamkajšnjih šol in vrtcev giblje moški srednjih let, ki naj bi iz avtomobila opazoval otroke na igrišču in se pri tem po pričevanju očividcev samozadovoljeval. Po naših neuradnih informacijah je malčke celo nagovarjal in vabil v avto. O sumljivem moškem so starše obvestili tudi šolski delavci, ki so ga večkrat zasačili v bližini šolskih površin in igrišč. Obrnili so se na policijo, ki je napovedala, da bo okrepila nadzor.»Z učenci bomo v šoli govorili o tem, kako ravnati v primeru, če jih neznana oseba ogovori, jim kaj ponuja ipd. Prosimo, da tudi doma spregovorite o pravilnem ravnanju v tveganih situacijah,« se je glasilo obvestilo svetovalne delavke, ki so ga starši prejeli ta teden.Kaj se dogaja na Vrhniki, smo preverili tudi na policiji. Pri ljubljanski policijski upravi so nam pojasnili, da so seznanjeni z zadevo in da glede ravnanja znane osebe izvajajo aktivnosti ter zbirajo obvestila, prav tako pa sodelujejo s pristojnimi službami glede aktivnosti iz njihovih pristojnosti, a hkrati opozarjajo, da ne morejo ukrepati, če se bo o tem pisalo le na spletnih omrežjih. Starše zato pozivajo, naj kazniva dejanja prijavljajo policiji.»Do sedaj nismo prejeli še nobene prijave suma kaznivih ravnanj ali prekrškov oziroma ugotovili elemente kaznivih dejanj. V primeru, da je kdor koli zaradi ravnanja osebe vznemirjen ali kako drugače oškodovan, svetujemo, da o tem obvesti policijo.«Vrhničani in Vrhničanke so zgroženi in v strahu za svoje otroke ne razumejo, zakaj nihče ne ukrepa. Mnogi naj bi moškega namreč prepoznali in pristojnim razkrili njegovo identiteto. Krajani vedo, da moški tega ni počel prvič in naj bi za seboj imel že 'bogato zgodovino'.Pogled v zaprašene arhive pove, da so mediji že leta 2014 poročali o neznancu, ki v okolici Vrhnike vabi otroke na poti domov v svoj avto. Tik pred božičnimi prazniki tega leta naj bi celo neko deklico poskušal v avto odvleči s silo, a se mu je uprla, ga udarila in zbežala. Ravnateljica osnovne šole Log - Dragomerje takrat staršem poslala to opozorilo:»Obveščamo Vas, da se v okolici Vrhnike in Bevk ponovno pojavlja neznanec z ljubljansko registracijo (»bež« barve), ki v svoj avto vabi otroke na poti domov. Včeraj okrog 14.00 se je celo zgodilo, da je deklico, ki je prevoz odklonila, želel v avto zvleči na silo, vendar ga je udarila. Policijska postaja na Vrhniki je o tem obveščena. Prosimo Vas, da se o tem pogovorite z otroki in jih poučite o pravilnem ravnanju v takih primerih. Če človeka v avtu ne poznajo, naj prevoz odklonijo in se zatečejo k najbližjemu sosedu po pomoč, o vsakem primeru pa takoj obvestijo policijo oziroma šola.«Ali gre nemara za isto osebo, še preverjamo.