Vrglo ga je iz vozila, obležal je ob ograji

V soboto okoli 18. ure je na gorenjski avtocesti pri izvozu Vodice v smeri Ljubljane voznik osebnega vozila zapeljal v levo in dvakrat trčil v odbojno ograjo ter obstal na zaviralnem pasu. Čez nekaj minut je zapeljal na vozni pas in trčil v bok osebnega vozila, ki je pripeljalo mimo. Prvo vozilo se je obrnilo okoli svoje osi, pri tem pa je voznik padel iz njega in huje poškodovan obležal ob varnostni ograji. Drugo vozilo je odbilo v odbojno ograjo na levi strani vozišča, nato pa še v ograjo na desni. Voznik se je lažje poškodoval.

Zoper povzročitelja nesreče, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, bodo policisti uvedli prekrškovni postopek, so sporočili iz PU Ljubljana.