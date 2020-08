Ob 0.50 je v naselju Videm, občina Dol pri Ljubljani, osebno vozilo trčilo v zaprta vrata podzemne garaže večstanovanjskega objekta. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili po vozišču razlitih motornih tekočin ter odstranili dele razbitin z uvoza in izvoza v garažno klet. Ker je vozilo poškodovalo vrata v dovoz, so ena vrata s tehničnim posegom odstranili in tako sprostili en pas dovoza v klet, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.