Vpili, da so policisti, in ju oropali

Na celjskem sodišču so opravili predobravnavni narok za Alena Čibarića, enega od treh storilcev brutalnega filmskega ropa, ki so ga zagrešili maja lani na Frankolovem. Celjski kriminalisti so dolgo preiskovali primer in proučevali na kraju najdene sledi DNK, ki so jih naposled pripeljale do enega od osumljenih, za katerega se je izkazalo, da je stari znanec policije. Vdrli so v hišo na Frankolovem. Gre za 43-letnega Koprčana, po poklicu kuharja brez zaposlitve, ki je bil že obsojen za različna kazniva dejanja. Obtožnica mu očita, da je skupaj s še dvema, za zdaj še neznanima storilcema 18. ...