Policisti so med nadzorom prometa v Zagradu pri Otočcu ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5.



Med postopkom so ugotovili, da je 26-letni voznik za volanom kljub prepovedi nadaljnje vožnje, ki so mu jo zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izrekli v popoldanskih urah.



Vozilo so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poroča novomeška policijska uprava.