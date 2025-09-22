Vožnja po Soči se je za 37-letnika končala v bolnišnici

V nedeljo ob 10.19 so policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica prejeli obvestilo, da se je na reki Soči pri naselju Kal-Koritnica na Bovškem poškodoval tuj kajakaš.

Policisti so odšli na kraj nesreče ter ugotovili, da se je 37-letni državljan Madžarske v nedeljo okoli 9.45 preko lokalne agencije, ki se ukvarja s tovrstno dejavnostjo, odpravil na plovbo po reki Soči z vstopno-izstopnega mesta Zmukalca. »Po približno 15 minutah plovbe je v deročem delu reke Soče z desnim delom kajaka zadel ob skalo in se prevrnil. Ko je zaplaval proti kajaku, je madžarski državljan začutil močno bolečino v desnem ramenu, posumil, da si je izpahnil ramo, in nemudoma izplaval do brežine,« so podrobnosti nesreče opisali na PU Nova Gorica.

Do ranjenega 37-letnika je priveslal tudi vodnik omenjene agencije, ranjenca so najprej prepeljali v urgentno ambulanto v Bovec, kjer so mu nudili prvi pomoč, nato pa so ga reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici.

Policisti Policijske postaje Bovec bodo o vseh ugotovitvah pisno seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še dodali na omenjeni policijski upravi.