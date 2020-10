Vožnja mladoletnic (15 in 16) se je končala s hujšo poškodbo

V sredo malo po poldnevu se je na Bernetičevi ulici v Kopru zgodila nesreča z udeležbo mladoletnici na skuterju.



Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica vozila moped po Krožni cesti od Ulice Vena Pilona proti Dolgi Rebri. Ko je pripeljala do Bernetičeve ulice, je z vozilom zapeljala v krožno križišče in nato želela krožno križišče zapustiti na drugem izvozu, vendar je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vozilom in z mopedom zapeljala desno. Pri tem je s sprednjo pnevmatiko trčila v otok za usmerjanje prometa, vozilo pa se je prevrnilo na desni bok, drselo po vozišču ter ponovno trčilo v robnik. Zatem je moped s 15-letno voznico in 16-letno sopotnico obstal na pločniku.



Potnica na skuterju se je pri padcu huje poškodovala, utrpela je zlom gležnja. Po besedah voznice niso delovale zavore, zato mora policija okoliščine in dejstva še preveriti.