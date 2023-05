Vozniškega že tako ni imel, zdaj nima niti tovornega vozila

Policisti PP Brežice so v torek okoli 22. ure v Kapelah zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika tovornega vozila. Med postopkom so ugotovili, da 47-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,04 miligrama alkohola. Poti ni smel nadaljevati, tovorno vozilo so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Novo mesto.