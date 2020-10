Vozniku med vožnjo na avto padlo drevo

V nedeljo so nekaj minut po 19. uri policiste PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči na cesti v okolici Mosta na Soči. Med vožnjo iz Mosta na Soči proti Kozarščam (občina Tolmin) je na osebno vozilo padlo drevo. Voznik na srečo ni bil poškodovan, na vozilu pa je nastala materialna škoda (poškodba pokrova motorja in vetrobranskega stekla).



Drevo, ki je ogrožalo varnost cestnega prometa, so odstranili delavci cestnega podjetja. Policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.