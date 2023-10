Vozniku, ki je storil številne kršitve, globa 1740 evrov

Policisti PP Ptuj so v nedeljo obravnavali voznika osebnega vozila, ki je prekoračil dovoljeno hitrost vožnje. Vozil je s hitrostjo 65 km/h v naselju, kjer je omejitev 50 km/h. Pri kontroli dokumentov so policisti ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Prav tako so pri vozniku ugotovili znake, ki kažejo na sum vožnje pod vplivom drog, zato so mu odredili hitri test, ki je bil pozitiven.

Vozniku je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je odklonil. Policisti so mu vozilo zasegli in za vse storjene prekrške podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče na Ptuju.

Za navedene kršitve je predpisana globa v skupni višini 1.740 evrov.