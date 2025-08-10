Vozniku 4120 evrov globe, podjetju več kot 11.000

V petek okoli 17.45 so gorenjski prometniki obravnavali prometno nesrečo na gorenjski avtocesti, ki se je zgodila v bližini izvoza s počivališča Jesenice, v smeri predora Karavanke.

»Po podatkih s katerimi razpolagamo, je prometno nesrečo zaradi nepravilnega premika povzročil 22-letni voznik vlečnega vozila s polpriklopnikom, ki je trčil v avtomobil drugega voznika. Med postopkom z voznikom so policisti ugotovili še, da je 22-letnik v zakonsko določenem roku za kontrolo tahografa in voznikove kartice zlorabil svojo kartico, si skrajšal tedenski počitek za več kot 12 ur in v dveh zaporednih tednih presegel dovoljen skupni čas vožnje za več kot 18 ur,« so ugotovitve policistov navedli na Policijski upravi (PU) Kranj. Voznik, državljan Bosne in Hercegovine, je vozil vlečno vozilo s polpriklopnikom za hrvaško podjetje.

Za povzročitev prometne nesreče so mu policisti izrekli globo v višini 120 evrov, za vse opisane kršitve po Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) pa je dobil še globo v znesku 4000 evrov. Zaradi njegovih krštev bo moralo plačati tudi podjetje, za katerega je vozil, in sicer kar 11.450 evrov.